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Ураган унес в лес ванну с пенсионеркой
Сотрудники Национальной метеорологической службы Соединенных Штатов заявил о то, что обрушившийся на Смитленд свирепый ураган достигал в ширину 730 метров. Мощь торнадо была настолько сильной, что оно без труда смогло поднять в воздух 200-тонную баржу и отшвырнуть ее на расстояние более 200 метров.
Тем удивительнее, что застигнутая стихией в собственном доме американка не получила практически никаких повреждений. Впрочем, специалисты по технике безопасности утверждают, что ванная – самое безопасное место в доме во время урагана. В итоге торнадо подхватил ванную, не нанеся женщине существенных травм, а затем выбросил "груз" в находящийся поблизости лес. Пострадавшая отделалась легкими травмами.
Чего, к сожалению, нельзя сказать о других находившихся в эпицентре стихии людях. Так, на данный момент сообщается о 19 погибших. Больше всего от торнадо пострадали сельские районы Джорджии, при этом синоптики пока не дают обнадеживающих прогнозов, предупреждая о возможном усилении скорости рынка. Президент Дональд Трамп уже пообещал оказать помощь пострадавшим штатам.
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