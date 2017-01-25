Ураган унес в лес ванну с пенсионеркой

Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post.

Сотрудники Национальной метеорологической службы Соединенных Штатов заявил о то, что обрушившийся на Смитленд свирепый ураган достигал в ширину 730 метров. Мощь торнадо была настолько сильной, что оно без труда смогло поднять в воздух 200-тонную баржу и отшвырнуть ее на расстояние более 200 метров.

Тем удивительнее, что застигнутая стихией в собственном доме американка не получила практически никаких повреждений. Впрочем, специалисты по технике безопасности утверждают, что ванная – самое безопасное место в доме во время урагана. В итоге торнадо подхватил ванную, не нанеся женщине существенных травм, а затем выбросил "груз" в находящийся поблизости лес. Пострадавшая отделалась легкими травмами.

Чего, к сожалению, нельзя сказать о других находившихся в эпицентре стихии людях. Так, на данный момент сообщается о 19 погибших. Больше всего от торнадо пострадали сельские районы Джорджии, при этом синоптики пока не дают обнадеживающих прогнозов, предупреждая о возможном усилении скорости рынка. Президент Дональд Трамп уже пообещал оказать помощь пострадавшим штатам.

