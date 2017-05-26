В Риме на семьдесят четвертом году жизни умерла известный итальянский дизайнер Лаура Биаджотти. Женщина скончалась в результате сердечного приступа.

Мировые СМИ называли Лауру "королевой кашемира". Дизайнер умерла в больнице.

В одно из медучреждений Рима она была доставлена вечером 24 мая, сообщает газета Stampa. По словам врачей, перенесенный Биаджотти сердечный приступ, спровоцировавший остановку сердца, мог привести к необратимым последствиям для головного мозга, передает ANSA.

Дизайнер почувствовала себя плохо в своей резиденции под Римом, в Гуидонии. Там Лаура проживала в замке XI века с начала 1980-х годов.

Лаура Биаджотти родилась в Риме 4 августа 1943 года. В 1960-х годах она продолжила дело матери – Делии Солдаини Биаджотти, которой принадлежало ателье. Лаура работала в ряде известных итальянских домов моды. С собственной коллекцией она дебютировала в 1972 году. Помимо линии высокой моды под брендом Biagiotti выпускается одежда прет-а-порте, а также парфюмерная линия.

Биаджотти была первым западным стилистом, чьи дефиле прошли в Китае (в 1988 году), а в 1995 году в Москве. В 2005 году вице-президентом модного дома семьи стала дочь Лауры и ее мужа Джанни Чинье – Лавиния.