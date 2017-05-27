Скончался ярый ненавистник России Бжезинский

В США умер бывший советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. Ему было 89 лет.

"Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", – написала дочь Бжезинского на своей странице в Instagram. По данным New York Times, экс-советник умер в одной из больниц Вирджинии.

Збигнев Бжезинский был помощником по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977-1981 годах. Он вел активную преподавательскую и общественную деятельность, возглавлял несколько организаций, являлся экспертом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Преподавал в Школе углубленных международных исследований имени Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса.

Также Бжезинский работал на телевидении. Он был ведущим политических программ.

Публикация от Mika Brzezinski (@mikabrzezinski) Май 26 2017 в 7:09 PDT

Однако наибольшую известность в нашей стране экс-советник получил благодаря своей ненависти к России. Он создал целую идеологию "борьбы с тоталитаризмом". По словам Бжезинского, он намеривался превратить схватку "капитализма с коммунизмом" в борьбу "демократии с тоталитаризмом", пишет КП.

Примечательно, что его русофобство имеет давние семейные корни. Отец экс-советника Тадеуш Бжезинский был дипломатом Польши и убежденным союзником Гитлера против СССР.