Известный гонщик умер после травмы головы

Известный американский гонщик Ники Хэйден скончался на 36-ом году жизни в одной из больниц Италии. По словам медиков, он умер от полученной ранее травмы головы.

Во время тренировочного заезда на велосипеде 17 мая 2017 года Ника Хэйдена сбил автомобиль, передает The Guardian. Его госпитализировали с многочисленными травмами груди и головы. Через некоторое время его ввели в медикаментозную кому.

Врачи сообщили о гибели чемпиона MotoGP в понедельник, 21 мая. "Команда медиков подтвердила смерть пациента Николаса Патрика Хэйдена, проходившего лечение в интенсивном режиме в клинике "Буффалини". Он скончался от многочисленных повреждений, полученных в день аварии", – сообщили в учреждении.

Ранее медики сообщили, что американец в результате аварии получил тяжелую травму мозга. Врачи отказывались давать какие-либо прогнозы по поводу дальнейшей судьбы Ники Хэйдена.

Между тем стало известно, что стражи порядка не обнаружили в организме водителя автомобиля, сбившего мотогонщика, следов приема алкоголя. По факту происшествия возбуждено дело, его результаты предположительно появятся в июле 2017 года.

Напомним, Николас Патрик Хэйден – чемпион мира по шоссейно–кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года. Он участвовал в соревнованиях с 2003 по 2015 годы. В текущем сезоне он занимает 13 место.