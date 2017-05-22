Известный гонщик умер после травмы головы
Во время тренировочного заезда на велосипеде 17 мая 2017 года Ника Хэйдена сбил автомобиль, передает The Guardian. Его госпитализировали с многочисленными травмами груди и головы. Через некоторое время его ввели в медикаментозную кому.
Врачи сообщили о гибели чемпиона MotoGP в понедельник, 21 мая. "Команда медиков подтвердила смерть пациента Николаса Патрика Хэйдена, проходившего лечение в интенсивном режиме в клинике "Буффалини". Он скончался от многочисленных повреждений, полученных в день аварии", – сообщили в учреждении.
Ранее медики сообщили, что американец в результате аварии получил тяжелую травму мозга. Врачи отказывались давать какие-либо прогнозы по поводу дальнейшей судьбы Ники Хэйдена.
Между тем стало известно, что стражи порядка не обнаружили в организме водителя автомобиля, сбившего мотогонщика, следов приема алкоголя. По факту происшествия возбуждено дело, его результаты предположительно появятся в июле 2017 года.
Напомним, Николас Патрик Хэйден – чемпион мира по шоссейно–кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года. Он участвовал в соревнованиях с 2003 по 2015 годы. В текущем сезоне он занимает 13 место.
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