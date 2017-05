Солист известной группы скончался в Детройте

Известный барабанщик, гитарист и певец Крис Корнелл скончался в Австралии на 53-м году жизни. Причина смерти легендарного музыканта пока неизвестна.

О смерти Криса сообщает издание AP со ссылкой на близкое окружение музыканта. Ранее СМИ ничего не было известно о каких-либо проблемах артиста со здоровьем.

Представитель музыканта Брайан Бамбери в комментариях в социальных сетях отметил, что "смерть Криса наступила внезапно", но о ее причинах он предпочел не распространяться. К слову, буквально за несколько часов до кончины Крис анонсировал в Twitter очередное выступление своей группы.

Soundgarden прославились в конце 80-х. Буквально за пару лет музыканты достигли уровня таких культовых коллективов, как Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam.

C 1990 по 1992 годы Корнелл был фронтменом группы Temple of the Dog, а также выступал в качестве вокалиста Audioslave. Известно, что у музыканта был довольно тяжелый характер. Так, еще до женитьбы он страдал от серьезной депрессии и однажды провел дома круглый год, усиленно играя на гитаре и барабанах.