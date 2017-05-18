Солист известной группы скончался в Детройте
О смерти Криса сообщает издание AP со ссылкой на близкое окружение музыканта. Ранее СМИ ничего не было известно о каких-либо проблемах артиста со здоровьем.
Представитель музыканта Брайан Бамбери в комментариях в социальных сетях отметил, что "смерть Криса наступила внезапно", но о ее причинах он предпочел не распространяться. К слову, буквально за несколько часов до кончины Крис анонсировал в Twitter очередное выступление своей группы.
#Detroit finally back to Rock City!!!! @soundgarden #nomorebullshit pic.twitter.com/BqXx9veFoD— Chris Cornell (@chriscornell) 18 мая 2017 г.
Soundgarden прославились в конце 80-х. Буквально за пару лет музыканты достигли уровня таких культовых коллективов, как Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam.
C 1990 по 1992 годы Корнелл был фронтменом группы Temple of the Dog, а также выступал в качестве вокалиста Audioslave. Известно, что у музыканта был довольно тяжелый характер. Так, еще до женитьбы он страдал от серьезной депрессии и однажды провел дома круглый год, усиленно играя на гитаре и барабанах.
With @Soundgarden in Tuscaloosa pic.twitter.com/rwHjk4SDRy— Chris Cornell (@chriscornell) 8 мая 2017 г.
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