Полиция закрыла глаза на линчевание россиянина в Мексике

Блогер Алексей Макеев "прославился" в Мексике своими видеороликами. В публикациях он оскорблял местных жителей, демонстрируя при этом нацистскую символику.

В Канкуне разъяренная толпа направилась к дому Алексея Макеева с явным намерением линчевать его. Два десятка полицейских, несших службу у дома блогера, препятствовать не стали: они развернулись и ушли.

В итоге несколько сотен местных жителей набросились на россиянина. Один из нападавших был ранен и позже скончался. Макеев с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, передает РИА Новости.

Дежуривших в тот вечер стражей порядка отстранили от работы, 12 из них уже дали показания собственной службе безопасности. Также ведется расследование в отношении очевидцев, снимавших происходившее на видео и выкладывавших ролики в интернет, сообщил представитель Министерства общественной безопасности Канкуна Алехандро Родригес Сепеда.

Врачи оценили состояние пострадавшего блогера как стабильное. По словам российского консула в Мехико Дмитрия Болбота, сразу после выписки из больницы уроженец Электростали Алексей Макеев будет задержан по делу об убийстве мексиканского гражданина.