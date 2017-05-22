Избитый в Мексике россиянин вышел из комы

Россиянин Алексей Макеев, избитый толпой в мексиканском городе Канкун до полусмерти, вышел из комы. "Он пришел в сознание, ориентируется в пространстве, его состояние оценивается как приемлемое", – цитирует ТАСС генерального прокурора штата Кинтана-Роо Мигеля Анхеля Печа. Он также выразил надежду, что правоохранители смогут "начать работу".

Отметим, в результате нападения толпы на жилище блогера из России один из участников конфликта получил ножевое ранение, от которого позже скончался в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сам Алексей Макеев был серьезно избит и введен в состояние искусственной комы из-за черепно-мозговой травмы. Прокуратура надеется выяснить все обстоятельства произошедшего, определить ответственность сотрудников полиции, допустивших подобное развитие ситуации, а также людей, которые проникли в дом россиянина.