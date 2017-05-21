Избитого до полусмерти россиянина гонят из Мексики

Российский блогер Алексей Макеев, известный в Сети под ником Алекстайм, попал в кому после нападения на его дом нескольких сотен возмущенных мексиканцев. Теперь жители города Канкун требуют от властей депортировать его.

Многие свои агрессивные выпады против мексиканцев Алексей Макеев снимал на видео, а затем выкладывал в интернет. Оказались задокументированы на пленку с разных ракурсов и попытки жителей Канкуна растерзать его.

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На записи видно, что сперва люди собираются у дома блогера и не предпринимают попыток напасть на него, ограничиваясь словесной перепалкой. Известие о тяжелом ранении одного из мексиканцев придает им решимости, и толпа вламывается в дом россиянина.

Сообщается, что один из раненых мексиканцев позже скончался в больнице. Изначально сообщалось, что причиной смерти стало ножевое ранение. В документах правоохранительных органов говорится, что смертельный удар был нанесен гарпуном.

Сам Алексей Макеев жив, но находится в очень тяжелом состоянии. "Он в состоянии искусственной комы, у него серьезнейшая черепно-мозговая травма, он парализован", – цитирует РИА Новости консула России в Мехико Дмитрия Болбота.





Консульский отдел также связался с начальником федеральной полиции штата Кинтана-Роо с просьбой об усилении охраны россиянина. Изначально поступала информация, что пострадавшего блогера не хотели лечить в клинике. Кроме того, существовало опасение, что разъяренная толпа может добить его уже в палате.

Тем временем Национальный институт миграции Мексики опубликовал официальное заявление о намерении ведомства просить российское консульство содействовать депортации Макеева в Россию. Впрочем, начата эта процедура может быть только после того, как окончится расследование обстоятельств нападения на дом россиянина и убийства гражданина Мексики. Россиянин, несмотря на нахождение в коме, считается задержанным.





Не сидят сложа руки и жители Канкуна. На платформе для создания петиций Change.org они начали сбор подписей под требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать из страны Макеева из-за его агрессивного поведения. Петицию поддержали уже более 7,2 тысячи человек.

"Поведение и угрозы этого человека заставляют срочно просить о вмешательстве мексиканских властей, чтобы этот субъект не мог продолжать нападать на детей, стариков и вообще на людей только за то, что они являются мексиканцами", – говорится в тексте обращения. Примечательно, что жаловались на российского блогера и другие граждане России, живущие в Мексике. "Еще в ноябре к нам поступали жалобы от россиян, тогда же мы обращались в МИД и прокуратуру с просьбой защитить от него наших и местное население", – рассказал консул.

Однако предыдущие попытки выдворить Алексея Макеева из Мексики провалились. Блогер получил в Мексике постоянный вид на жительство как беженец, при этом сохранил за собой гражданство России. Насильно депортировать его из страны российская сторона не может, необходимо его желание или соответствующее правовое решение Мексики.

Примечательно, что прославился своей агрессией по отношению к прохожим Алексей Макеев еще будучи в России. Про блогера даже сняли программу "Чистосердечное признание", в которой утверждалось, что он психически нездоров. Впрочем, когда справка о состоянии психики требовалась для получения водительских прав или других документов, все недуги исчезали.