Убийство мексиканца блогером из России попало на видео
Благодаря обилию записывающих устройств становятся ясны все новые подробности той страшной ночи. Так, в распоряжении мексиканских журналистов попало видео, на котором запечатлен момент смертельного ранения одного из напавших на блогера из России. На записи видно, как вооруженный ножом Алексей Макеев расправляется с молодым человеком на крыше своего дома.
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