Убийство мексиканца блогером из России попало на видео

Страсти вокруг попытки толпы в мексиканском городе Канкун линчевать россиянина Алексея Макеева продолжают разгораться. Все происходящее было заснято сразу с нескольких ракурсов – запись вели некоторые нападавшие, сам блогер, а над местом схватки парил квадрокоптер с камерой.

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