Подробности кровавой расправы над россиянином в Мексике

Утром 20 мая в СМИ появилась информация о том, что после нападения толпы в мексиканском городе Канкун в больницу был доставлен гражданин России. Им оказался видеоблогер Алексей Макеев, известный под ником Алекстайм.

И местные жители, и пресса именует россиянина, ставшего жертвой массовой агрессии, не иначе как "русский нацист". Причиной конфликта называется то, что блогер на протяжении продолжительного времени снимал оскорбительные ролики о мексиканцах, а также постоянно их оскорблял при личной встрече.

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С многочисленными травмами мужчина был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него ушибы твердыми предметами, по всей видимости – палками. В Сети появляются видео гопитализации россиянина.

Кроме того, экстренная помощь медиков потребовалась местному жителю, у которого было диагностировано ножевое ранение. По одним данным, эту травму он получил, когда россиянин отбивался от агрессивной толпы. По другим конфликт произошел раньше, и именно нападение блогера с ножом на оппонента и стала последней каплей, из-за которой люди вышли на улицу. Как бы то ни было, пострадавший скончался в больнице, передает Life.ru.

Толпа собралась у дома Макеева, после чего вынудила россиянина выйти на улицу, где и было совершено нападение. В Сети уже появилось видео с квадрокоптеро, которое показывает, как собирается толпа. В ролике виден и сам блогер, сидящий в этот момент с своей квартире за компьютером.

Сообщается, что толпа долгое время не предпринимала попыток напасть, ограничиваясь словесной перепалкой. Решимости народным мстителям придало известие о тяжелом состоянии раненого в стычке с блогером мексиканца. Тем временем в Мети появился снимок якобы Алексея Макеева из больницы. По словам российского консула в Мексике Дмитрия Болбота, его жизни ничего не угрожает.

алекстайм в мексике знатно выхватил, но не теряет расположения духа pic.twitter.com/HF8UYdCxst — принц трампский (@princdatskij) 20 мая 2017 г.

Примечательно, что в России блогер известен как психическибольной человек. Ну а знакомые с его творчеством пользователи лишь выражают недоумение, почему мексиканцы "так долго терпели" его выходки. "Макееву повезло, что толпа не разорвала его прямо на месте", – цитирует РИА Новости живущего в Канкуне россиянина Александра Толмачева.