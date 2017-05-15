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Происшествия

У устроившего бойню сотрудника МИДа нашли странные дневники

Фото: vk.com/mospolice
У сотрудника МИДа Александра Шилина, убившего в столице свою бывшую коллегу Анастасию М. и ее дочь, следователи обнаружили странные дневники. По словам стражей порядка, некоторые пометки в записях абсурдны и непонятны.
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили дневники покончившего с собой дипломата в квартире его родителей, передает РИА ФАН. По данным издания, сейчас готовятся документы для проведения посмертной психиатрической экспертизы Александра Шилина.

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Также стражи порядка устанавливают, почему охотничье ружье сотрудника ведомства было у его родственников. Согласно законодательству, зарегистрированное оружие должно находиться по месту прописки владельца (в случае с Александром Шилиным – в квартире на Тверской улице).

Между тем стало известно, что в прошлом сотрудник МИДа и его коллега находились в романтических отношениях, передает телеканал РЕН ТВ. Отец дипломата рассказал, что несколько лет назад Александр и Анастасия жили вместе, но при этом о возлюбленной дипломата в семье практически ничего не было известно.

По словам отца Шилина, бывшая коллега его сына была "какой-то женщиной из старого прошлого". "Это все какое-то зазеркалье, мы ничего не понимаем. Случайная встреча. Не знаю, что там произошло", – заявил он.

Добавим, что Шилин перевелся на работу в центральный аппарат МИДа в 2016 году. В представительстве России в Индонезии пояснили, что он не является их сотрудником с сентября прошлого года. "В посольстве в Джакарте он занимал должность советника посланника, то есть второе лицо в посольстве", – подчеркнули дипломаты.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 15 мая в одном из домов на Ленинском проспекте в Москве. Александр Шилин застрелил Анастасию М. и ее дочь, после чего покончил с собой. Позднее стало известно, что убитая также работала во внешнеполитическом ведомстве с 2002 по 2005 годы.

Автор: Константин Улюкаев15 мая 2017, 15:39

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