Что заставило сотрудника МИДа устроить бойню в Москве

Стали известны новые подробности страшного преступления, произошедшего 14 мая в доме на Ленинском проспекте столицы. Оказалось, что погибшая от рук высокопоставленного сотрудника МИД России женщина не была его супругой.

В МИД России подтвердили сообщения об убийстве женщины и ее четырехлетней дочери, в совершении которого подозревается сотрудник ведомства, 44-летний Александр Шилин. Следователи допросили его брата, а также свидетелей. Выяснилось, что погибшая не была супругой Шилина, а ребенок носил другие фамилию и отчество.

На данный момент проверяются несколько версий трагедии. По неподтвержденной информации, погибшая жительница Подольска была подчиненной дипломата. Возможно, она шантажировала мужчину и спровоцировала агрессию с его стороны, сообщает "Московский Комсомолец".

По словам контролера ТСЖ "Вертикаль", около 22:30 позвонил диспетчер и сказал, что в одной из квартир на 12-м этаже сработала противопожарная сигнализация. Однако поднявшись на место, сотрудник не почувствовал запаха гари и не обнаружил следов возгорания. Через некоторое время было решено еще раз проверить квартиру.

Дверь была открыта. Глазам контролера предстала жуткая картина. На полу в коридоре – тела женщины и ребенка. В помещении стоял запах гари, и мужчина сначала подумал, что они отравились угарным газом.

В свою очередь брат подозреваемого Алексей, живущий этажом выше, помог частично восстановить обстоятельства рокового дня. Оказалось, что Александр Шилин 14 мая приехал с дачи родителей. В гости к нему пришла некая женщина с четырехлетней дочерью.

Вечером брат Шилина был с семьей в ресторане. Домой вернулся около 21:10, обратив внимание на стоящую на подземной парковке машину Александра. Поднявшись к себе домой, Алексей услышал грохот из квартиры родственника, а потом – крики женщины и ребенка. Спустившись к брату, он обнаружил тела и кровь. Проходить в квартиру он не стал, позвонив в экстренные службы.