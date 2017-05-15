Раскрыта личность убившего женщину и ребенка сотрудника МИДа

Стала известна личность расстрелявшего в Москве женщину и ее малолетнюю дочь высокопоставленного сотрудника МИД России.

Речь идет о дипломате по фамилии Шилин 1973 года рождения. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

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Личность подозреваемого раскрыл телеканал "Звезда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы. Сообщается, что поиск по сайту МИД России дает сведения лишь об одном человеке с этой фамилией – Александре Шилине. Его последним местом работы является посольство России в Индонезии, где он занимал должность советника-посланника.

Снимки подозреваемого в расправе над женщиной и ребенком опубликовал телеканал РЕН ТВ, найдя их в соцсетях. По фото можно сказать, что сотрудник МИДа любил экстремальный отдых, увлекался охотой и интересовался оружием.

По данным следствия, женщина с дочерью были у него в гостях. В какой-то момент мужчина достал охотничье ружье и выстрелил не менее двух раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову. От полученных ранений женщина и ребенок скончались на месте. Стрелок же, совершив двойное убийство, покончил с собой.

Тела жертв были найдены в одной из квартир на Ленинском проспекте в ночь на 15 мая. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.