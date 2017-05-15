Сотрудник МИДа убил жену и дочь в Москве
Установлено, что мужчина открыл огонь по супруге и ребенку. Сначала он выстрелил в лицо жене, а затем – в спину пятилетней дочке, которая стала свидетелем убийства и пыталась убежать.
Жестоко расправившись с семьей, злоумышленник покончил с собой. Как сообщает РЕН ТВ, речь идет о 44-летнем сотруднике МИДа. По данным телеканала, его зовут Александр. Официальной информации о личности убийцы пока нет.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства трагедии уточняются.
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