Сотрудник МИДа убил жену и дочь в Москве

На юго-западе столицы найдены тела трех человек. По предварительным данным, жестокую расправу над своей семьей устроил сотрудник Министерства иностранных дел. Трагедия произошла в одной из многоэтажек на Ленинском проспекте.

Установлено, что мужчина открыл огонь по супруге и ребенку. Сначала он выстрелил в лицо жене, а затем – в спину пятилетней дочке, которая стала свидетелем убийства и пыталась убежать.

Жестоко расправившись с семьей, злоумышленник покончил с собой. Как сообщает РЕН ТВ, речь идет о 44-летнем сотруднике МИДа. По данным телеканала, его зовут Александр. Официальной информации о личности убийцы пока нет.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства трагедии уточняются.