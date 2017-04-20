Соловьев назвал пустяком пропажу 800 тысяч рублей

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что кибермошенники похитили с его банковского счета 800 тысяч рублей. При этом журналист считает инцидент "пустяковой историей".

Владимир Соловьев заявил, что он обнаружил факт списания денег еще в понедельник, 17 апреля. Тем не менее, он не смог оперативно подсчитать сумму ущерба, так как он редко пользуется банковской карточкой, с которой были похищены деньги.

Ранее адвокат журналиста обратился к сотрудникам правоохранительных органов по факту хищения денег с банковского счета. При этом представитель телеведущего отметил, что потеря средств для Владимира Соловьева не является критически важной.

"Пустяковая история", – заявил адвокат Владимира Соловьева. "Что случилось, буду знать чуть позже. Все хорошо", – цитирует его "Московский Комсомолец".

Напомним, ранее стражи порядка задержали заведующую отделением "Ланта-банка", которая вместе с подельниками вывела со счетов клиентов финансового учреждения более миллиарда рублей. Примечательно, что от действий мошенницы в основном пострадали деятели культуры, в частности – музыканты и актеры театров.

Футбольчик. Улыбаюсь я лучше чем играю �� Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Мар 25 2017 в 1:23 PDT

По данным следствия, женщина "изготавливала подложные документы, а именно расходно-кассовые ордера и доверенности" и "проводила операции по переводу денег со счетов клиентов". Клавишник группы "Несчастный случай" Сергей Чекрыжов, также потерявший свои средства в "Ланта-банке", рассказал, что в финансовом учреждении уже выплатили компенсации потерпевшим клиентам.