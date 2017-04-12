Из московского банка похитили миллиард

Сотрудники столичной полиции выявили схему хищения активов одного из коммерческих банков. Подозреваемыми по делу проходят бывшие руководители финансовой организации.

Общая сумма ущерба от действий преступников превысила один миллиард рублей. По имеющейся информации, в декабре 2015 года в период снижения платежеспособности банка его топ-менеджеры выдали так называемым техническим заемщикам, которыми выступили подконтрольные организации, заведомо не обеспеченные и невозвратные кредиты.

"На территории Московского региона сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии проведено 18 обысков. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, она отметила, что задержаны двое бывших заместителей председателя правления банка. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено дело по статье "Мошенничество". В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Как писали Dni.ru, в начале 2017 года неизвестные ограбили отделение "Булгарбанка" на Пятницкой улице в Москве. Злоумышленники пробрались в хранилище кредитной организации и совершили кражу в размере 20 миллионов рублей.