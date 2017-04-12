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Происшествия

Из московского банка похитили миллиард

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger
Сотрудники столичной полиции выявили схему хищения активов одного из коммерческих банков. Подозреваемыми по делу проходят бывшие руководители финансовой организации.
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Общая сумма ущерба от действий преступников превысила один миллиард рублей. По имеющейся информации, в декабре 2015 года в период снижения платежеспособности банка его топ-менеджеры выдали так называемым техническим заемщикам, которыми выступили подконтрольные организации, заведомо не обеспеченные и невозвратные кредиты. 

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"На территории Московского региона сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии проведено 18 обысков. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, она отметила, что задержаны двое бывших заместителей председателя правления банка. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено дело по статье "Мошенничество". В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Как писали Dni.ru, в начале 2017 года неизвестные ограбили отделение "Булгарбанка" на Пятницкой улице в Москве. Злоумышленники пробрались в хранилище кредитной организации и совершили кражу в размере 20 миллионов рублей.

Автор: Людмила Фоканова12 апреля 2017, 18:21

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