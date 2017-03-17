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Экономика

В Москве раскрыта миллиардная афера с деньгами на инвалидов

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Сотрудники правоохранительных органов столицы раскрыли крупную аферу. Злоумышленники похитили более миллиарда рублей из городского бюджета: деньги были выделены на трудоустройство инвалидов.

По факту происшествия возбуждено 20 уголовных дел, сообщили в московской прокуратуре. Устранять нарушения предстоит заместителю мэра по вопросам социального развития Леониду Печатникову.

17 марта 2017, 10:51

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