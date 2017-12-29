Момент ДТП с автобусом попал на видео

В Сети появилось видео, полученное с камер наблюдения 29 декабря, когда автобус протаранил остановку в Москве. Очевидцы поделились подробностями инцидента на Сходненской улице.



Житель столицы Андрей Соколов рассказал, что в момент аварии находился на остановке. После ДТП он помогал пострадавшим.

"Один таксист мешал проехать автобусу. Он хотел его объехать, но в итоге, говорят, отказали тормоза", – цитирует мужчину РБК. По его словам, никто не погиб, но пострадавшие были – он видел мужчину и женщину.

"Я вытаскивал мужчину – у него закрытый перелом левого голеностопного сустава. Я сам бывший работник медслужбы, осмотрел его. Автобус притормаживал, скорость была небольшая", – поделился Соколов.

Свидетельница ДТП Светлана стояла напротив остановки на другой стороне дороги. "Увидела уже, как автобус дымился и бежали люди. Скорая и пожарные минуты через четыре приехали", – отметила женщина.

В правительстве Москвы сообщили, что угрозы жизни пострадавшим при наезде автобуса, передает РЕН ТВ. По данным пресс-службы Центра организации дорожного движения, перемещение транспорта по улице затруднено.