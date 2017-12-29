Водитель автобуса объяснил наезд на остановку в Москве

Водитель рейсового автобуса, протаранившего остановку на северо-западе столицы, объяснил, почему вылетел на нее. По словам мужчины, ДТП спровоцировал не он.

"Меня подрезал таксист. Я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку", – цитирует водителя паблик Mash. Он утверждает, что пытался объехать людей.

На место происшествия выехали следователи, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову. Столичная полиция сообщила о трех пострадавших в ДТП с автобусом на Сходненской улице, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Ранее говорилось о двух погибших, но позже в МЧС заявили, что жертв нет.

На данный момент известно, что двух человек удалось реанимировать, передает НСН. Департамент транспорта проводит проверку по факту происшествия.

В ведомстве назвали предварительную причину аварии. Этому могло способствовать то, что в автобус врезался автомобиль, после чего и был совершен наезд на остановку, пишет "Газета.ру".

На видео, которое опубликовал Telegram-канал LifeShot, водитель автобуса говорит, что отказали тормоза. Представитель московской полиции Юрий Титов сообщил, что авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением при попытке уйти от столкновения с автомобилем.

Публикация от Вероника (@0505veronika) Дек 28, 2017 at 10:57 PST

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал инцидент на своей официальной странице в Twitter. "Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения", – написал столичный градоначальник.

Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 декабря 2017 г.

Это уже второй за неделю подобный случай в Москве. Как писали Dni.Ru, 25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару автобус въехал в подземный переход. Перед этим он оказался на тротуаре, где сбил людей.

По официальным данным, в результате аварии погибли пять человек, 11 пострадали – девять из них госпитализировали. У водителя произошло кровоизлияние в мозг, его также доставили больницу.