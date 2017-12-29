Автобус протаранил остановку в Москве: есть раненые

На северо-западе столицы рейсовый автобус въехал в остановку. Пострадали три человека.



По предварительной информации, ЧП произошло по адресу Сходненская улица, 37, передает "Интерфакс". Изначально о двух жертвах сообщил осведомленный с ситуацией источник. Однако через несколько минут в полиции эти данные опровергли. По информации телеканала "360", известно о трех пострадавших.

"В полицию поступило сообщение о ДТП с автобусом возле станции метро "Сходненская", – цитирует представителя правоохранительных органов РИА Новости. На место выехали сотрудники ГИБДД. В соцсетях стали появляться фото и видео, сделанные очевидцами.

Публикация от Вероника (@0505veronika) Дек 28, 2017 at 10:57 PST

Известно, что сильно пострадал водитель автобуса. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, передает РЕН ТВ.



На месте ЧП работают экстренные службы города. Обстоятельства случившегося выясняются.



Отметим, что это уже второй за неделю подобный случай в Москве. Как писали Dni.Ru, 25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару автобус въехал в подземный переход. Перед этим он оказался на тротуаре, где сбил людей.

По официальным данным, в результате аварии пять человек погибли, 11 пострадали – девять из них были госпитализированы. У водителя произошло кровоизлияние в мозг, его также доставили в больницу.