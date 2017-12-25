Водителя московского автобуса-убийцы проверяют на наркотики

Следственный комитет не исключает, что водитель автобуса, заехавшего в пешеходный переход, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кровь шофера проверят на содержание запрещенных веществ.

Кроме того, прокуратура организовала проверку по факту произошедшего ДТП на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства: "Днем 25 декабря в районе дома 2 на Славянском бульваре автобус въехал в подземный пешеходный переход. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Западного административного округа Григорий Радионов. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы".

Помимо прокурора, на месте происшествия находится мэр Москвы Сергей Собянин. После посещения рокового пешеходного перехода глава столицы поручил провести проверку всего автобусного парка. "Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование", – приводит слова Сергея Собянина РИА Новости.

Возле метро "Славянский бульвар" автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 декабря 2017 г.

Вместе с градоначальником место ДТП посетили заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, заместитель мэра и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, а также начальник столичной полиции Олег Баранов.

Отметим, что в пресс-службе Департамента транспорта сообщили, что ведомство проведет внеплановые проверки автопарков. "Транспортный комплекс Москвы регулярно проводит проверки автопарков частных перевозчиков, контролирует техосмотр автобусов и медосмотр водителей. По поручению мэра Москвы будут проведены внеплановые проверки", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Dni.Ru опубликовали полный список погибших и раненных в страшной аварии.