Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео

В Сеть попали кадры страшного ДТП с участием автобуса. Машина влетела в подземный пешеходный переход.

Продолжение: Список пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

На видео запечатлен момент аварии. Видно, как многотонная машина съезжает по лестнице, сбивая поднимающихся людей. Со всех сторон к автобусу сбегаются очевидцы. На данный момент точное количество жертв не известно. По последним данным, четыре человека погибли, 15 пострадали.

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Сейчас работающие на месте ДТП спасатели извлекают из-под машины раненых. Водитель автобуса задержан. По предварительной информации Telegram-канала Mash, мужчина не справился с управлением из-за обледенения.