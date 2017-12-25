Смертельное ДТП в Москве Табаков в критическом состоянии Скандал с бывшей женой Джигарханяна Тесты и опросы Подарки на Новый год

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Список пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

Продолжение: Странное смертельное ДТП в Москве вызвало споры
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В Сети опубликован предварительный список погибших и пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом возле метро "Славянский бульвар" в Москве. По последним данным, погибли четыре человека, пострадали около 15, передает Telegram-канал Mash.

Среди погибших и пострадавших оказались:

1. Бабич Людмила Викторовна, 54 года
2. Неизвестная 45 лет, погибла
3. Лысенко Инна Викторовна 46 года
4. Титова Наталья Николаевна, 34 года
5. Девушка, 16 лет
6. Дронова Алена Александровна, 27 лет
7. Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет
8. Удалова Людмила Николаевна, 57 лет
9. Карпов Артем Михайлович, 27 лет, погиб
10. Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет, погибла
11. Калнишкан Юрий Алексеевич,41 год
12. Неизвестный, 58 лет
13. Неизвестная 17 лет, погибла
14. Дороган Мори Витальевич, 45 лет
15. Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет

25 декабря 2017, 15:50

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