Учительница обещала детям пятерки в обмен на секс

Педагогу школы в колумбийском городе Медельине грозит 40 лет тюрьмы. Йокаста М. домогалась своих учеников.

Развратная 40-летняя преподавательница угрожала школьникам завалить их на экзамене, если они откажутся спать с ней. О том, что она шантажирует детей, стало известно после того, как родители одного из мальчиков нашли в его телефоне интимные фотографии Йокасты.

Пострадавший рассказал, что учительница сначала общалась с ним в соцсетях, после чего они сблизились, и женщина стала отправлять ему в WhatsApp откровенные снимки. Выяснилось, что педагог предлагала ученикам в возрасте 16-17 лет заняться с ней сексом, после чего обещала помочь с учебой, сообщает Metro.

Когда женщину арестовали, один из учеников "слил" в Сеть ее интимные фото. Теперь учительнице грозит 40 лет тюремного заключения, а ее муж подал на развод.

Напомним, что зимой этого года разгорелся секс-скандал в элитной гимназии Москвы. Там учительница английского языка состояла в интимной связи с 17-летним школьником. Парочку застукала в постели мать юноши.

Разгневанная женщина пожаловалась руководству учебного заведения, после чего педагог была уволена. Позже она нашла новую работу в соседней гимназии, где не знали о конфликте преподавательницы на прежнем месте работы и взяли ее по рекомендации коллег.