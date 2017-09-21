Учительнице грозит пожизненный срок за секс со школьниками

Очередной секс-скандал разыгрался в одной из школ американского штата Арканзас. 25-летнюю учительницу обвинили в растлении четырех подростков.

По предварительным данным, с января по апрель 2016 года учительница Лорен Голайн вступила в сексуальную связь с четырьмя учащимися старших классов, передает НТВ. Известно, что она начала соблазнять подростков, отправляя им сообщения откровенного содержания.

Постепенно переписка преподавательницы со школьниками становилась "горячей" и уже сопровождалась интимными снимками. После этого распаленные подростки оказывались у Лорен дома, где она и склоняла их к сексу.

Как рассказал один из учащихся, однажды в гостях у ненасытного педагога побывали два школьника за день. Лорен также призналась, что состояла в сексуальной связи с четырьмя учениками. При этом женщина заявила: один из несовершеннолетних юношей обманул ее, сказав, что ему уже исполнилось 18.

Судебный процесс по этому делу пройдет 31 октября. Если факт растления школьников будет доказан, то Лорен грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В августе сообщалось, что преподавательницу физкультуры в средней школе штата Джорджия (США) арестовали за секс с 15-летним учеником. Разница в возрасте между любовниками составила 25 лет. По результатам расследования 40-летнюю женщину обвинили в растлении несовершеннолетнего и превышении служебных полномочий.