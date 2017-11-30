В США задержали подростка за белый цвет кожи

В американском штате Иллинойс произошел скандальный инцидент, из-за которого полицейскому грозит дисциплинарное взыскание. Он объяснил парню его задержание тем, что у того белая кожа.

Офицер полиции Эстебан Гомез задержал пятерых подростков для допроса. В правоохранительных органах пояснили, что они подозревались в краже.

Один из парней начал спорить с детективом и поинтересовался, почему его задержали, передает New York Post. "Потому что ты белый!" – крикнул ему Гомез.

Поступок детектива не останется безнаказанным. Ему грозит дисциплинарное взыскание. Кроме того, фраза офицера полиции попала на видеокамеру, и теперь инцидент широко обсуждается в Сети.

Ролик был опубликован в Facebook одним из подростков. Его просмотрели уже 82 тысячи человек. При этом мнения пользователей разделились. Одни возмутились, сойдясь во мнении, что полицейского надо уволить. Другие, напротив, решили, что группа ребят вела себя по-хамски и проявляла неуважение к детективу, поэтому он резко ответил им.

Ранее латвийские правоохранители начали расследование инцидента с дракой в местной школе-интернате. Там 15-летний пьяный подросток жестоко избил пожилого полицейского. Приятели хулигана снимали происходившее на видео. В итоге компанию задержали. Пострадавшего госпитализировали с травмой плеча, а школьника ждет уголовное преследование за нападение на представителя власти.