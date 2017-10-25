В Москве третьеклассник избил учительницу за вызов родителей в школу

В одной из столичных школ ученик третьего класса набросился с кулаками на 28-летнюю учительницу. Мальчик ударил ее по голове и в живот, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Ребенок избил педагога за вызов родителей в школу. Он буквально озверел, увидев на пороге кабинета свою возмущенную мать, и набросился на учительницу с криком "Стукачка!"

Отбившись от школьника, пострадавшая ушла в кабинет директора, откуда отправилась в больницу. Медики зафиксировали побои и передали информацию в полицию.

