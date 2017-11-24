Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге

Латвийские правоохранители начали расследование инцидента с дракой в местной школе-интернате. Там 15-летний подросток жестоко избил пожилого полицейского.

Страж порядка обеспечивал безопасность на территории учреждения, и должен был закрыть один из входов в здание. Однако на его пути появился пьяный ученик с компанией друзей, который стал мешать ему это сделать.

Приятели подростка сняли происходящее на видео, передает телеканал"360". Школьники смеялись над полицейским и пытались всячески его задеть.

После очередной выходки мужчина решил дать отпор хамам, и был избит одним из них. Парень повалил пожилого человека на пол и начал наносить удары пожилому полицейскому под одобрительные возгласы друзей и мат на русском языке, сообщает Life.ru. Мужчина получил несколько ударов по голове и ногой в живот.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала всех подростков. Пострадавшего стража порядка госпитализировали с травмой плеча, а школьника теперь ждет уголовное преследование за нападение на представителя власти. В его организме было зафиксировано наличие алкоголя.

Напомним, ранее появился очередной ролик жесткого избиения подростками на новичка в общежитии. Судя по всему, молодой человек проходил своеобразный обряд инициации: студенты таким образом решили "прописать" его в своей комнате. Видно, что подросток получил более десятка сильных ударов ногами и руками, многие из которых пришлись в голову. В один момент пострадавший потерял сознание. Пользователи социальных сетей пытаются разыскать авторов видеоролика,