Хохочущие подростки избили голого студента до потери сознания
Судя по всему, молодой человек проходил своеобразный обряд инициации: студенты таким образом решили "прописать" его в своей комнате. Видно, что подросток получил более десятка сильных ударов ногами и руками, многие из которых пришлись в голову.
В один момент пострадавший потерял сознание. Пользователи социальных сетей пытаются разыскать авторов видеоролика, передает Life.ru.
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