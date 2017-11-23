Хохочущие подростки избили голого студента до потери сознания

В Сети появился очередной ролик жесткого избиения. Подростки накинулись на новичка в общежитии.

Судя по всему, молодой человек проходил своеобразный обряд инициации: студенты таким образом решили "прописать" его в своей комнате. Видно, что подросток получил более десятка сильных ударов ногами и руками, многие из которых пришлись в голову.

В один момент пострадавший потерял сознание. Пользователи социальных сетей пытаются разыскать авторов видеоролика, передает Life.ru.