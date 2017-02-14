В Архангельске буйный подросток избил соседей поварешкой

Правоохранительные органы Архангельска поймали 16-летнего юношу, подозреваемого в нападении на соседей по коммунальной квартире. По предварительным данным, подросток набросился на них с поварешкой, ограбил, а затем скрылся с места происшествия.

У преступника было и другое "оружие". "Угрожая убийством и замахиваясь на них молотком, злоумышленник похитил два мобильных телефона, обогреватель и денежные средства на общую сумму более 11 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Предполагаемый налетчик задержан, передает Flashnord. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.