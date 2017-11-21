Радиация расползлась по России после мощного выброса

В Челябинской области в сентябре-октябре зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. Фон превышен более, чем в 900 раз.

Сообщается, что с 25 сентября до 1 октября "превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале". В пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106.

В Аргаяше фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а в соседнем Новогорном — в 440 раз, передает RT со ссылкой на пресс-службу Росгидромета. Также говорится о том, что радиация расползлась по России.

Так, метеорологи информировали, в результате антициклонов в южной части Западной Сибири, на Южном Урале, в Прикаспийской низменности и Предкавказье возникли условия для переноса загрязняющих веществ в район Средиземноморья и затем на север Европы. Якобы, Ru-106 был обнаружен уже на территории стран Евросоюза.

Вместе с тем, существует и другая точка зрения. Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко заявил, что Росгидромет не сообщал в сентябре об опасном росте уровня радиации в регионе, передает НСН.

В своем аккаунте Facebook министр отметил, что после информации об "облаке рутения-106" "мы инициативно запросили пояснения в Гидрометцентре и в Росатоме". По словам Савченко, в ответе говорилось о том, что уровень колебаний радиационного фона не приближался к опасному. Кроме того, министр подчеркнул, что источники информации об утечке радиации находились во Франции, где конкурирующее с российским предприятие по переработке ядерных отходов.

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