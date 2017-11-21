Превышение радиации в 1000 раз назвали неопасным для россиян

Замдиректора Института промышленной экологии Уральского отделения РАН по науке Илья Ярмошенко заявил, что никакой опасности в выбросе радиации и превышении концентраций рутения-106 на Урале нет. По его мнению, переселять местных жителей не нужно.

Специалист считает, что сейчас важно выяснить источник загрязнения. По словам Ярмошенко, даже если на производственном объединении (ПО) "Маяк" произошла авария, "трудно представить выброс рутения-106 отдельно от других радионуклидов".

Он добавил, что переселять село Аргаяш не нужно, несмотря на превышение радиационного фона почти в тысячу раз (986. – Прим. ред.). "Зафиксированные значения по рутению-106 — 4,4-4,6 Беккереля на кубометр. В переводе на понятный язык это означает, что в одном кубометре анализируемого воздуха за 100 секунд происходило примерно пять распадов. Для понимания: у нас средние значения по радону в обычных квартирах в десять раз выше", – цитирует Ярмошенко портал Znak.com.

ПО "Маяк" причастность к выбросу рутения-106 в атмосферу категорически отрицает. Пресс-служба предприятия заявила, что озвученные Росгидрометом данные по загрязнению рутением-106 позволяют сделать вывод, что дозы не представляют какой-либо опасности для здоровья и жизни людей. Также на комбинате подчеркнули, что работы по выделению данного изотопа и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения на "Маяке" не проводятся уже много лет.

Прокомментировал сообщение Росгидромета об экстремально высоком загрязнении окружающей среды радиацией и доктор химических наук, академик РАН Борис Мясоедов. "Здесь нужно говорить на техническом языке, где это зафиксировано: в воздухе или в месте выброса. Это разные вещи. Потому что, попадая в воздух, он (рутений. – Прим. ред.) в миллионы раз разбавляется. Раз Росгидромет опубликовал, это достоверно", – цитирует эксперта RT. По его словам, если бы это представляло угрозу, тут же были бы приняты необходимые меры.

Ранее Росгидромет сообщил, что в Челябинской области в сентябре-октябре 2017 года было зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. Так, в районе населенного пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а в населенном пункте Новогорный – в 440 раз. В свою очередь министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко заявил, что Росгидромет не сообщал в сентябре об опасном росте уровня радиации в регионе.