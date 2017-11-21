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Происшествия

Превышение радиации в 1000 раз назвали неопасным для россиян

Фото: GLOBAL LOOK press
Замдиректора Института промышленной экологии Уральского отделения РАН по науке Илья Ярмошенко заявил, что никакой опасности в выбросе радиации и превышении концентраций рутения-106 на Урале нет. По его мнению, переселять местных жителей не нужно.
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Специалист считает, что сейчас важно выяснить источник загрязнения. По словам Ярмошенко, даже если на производственном объединении (ПО) "Маяк" произошла авария, "трудно представить выброс рутения-106 отдельно от других радионуклидов".

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Он добавил, что переселять село Аргаяш не нужно, несмотря на превышение радиационного фона почти в тысячу раз (986. – Прим. ред.). "Зафиксированные значения по рутению-106 — 4,4-4,6 Беккереля на кубометр. В переводе на понятный язык это означает, что в одном кубометре анализируемого воздуха за 100 секунд происходило примерно пять распадов. Для понимания: у нас средние значения по радону в обычных квартирах в десять раз выше", – цитирует Ярмошенко портал Znak.com.

ПО "Маяк" причастность к выбросу рутения-106 в атмосферу категорически отрицает. Пресс-служба предприятия заявила, что озвученные Росгидрометом данные по загрязнению рутением-106 позволяют сделать вывод, что дозы не представляют какой-либо опасности для здоровья и жизни людей. Также на комбинате подчеркнули, что работы по выделению данного изотопа и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения на "Маяке" не проводятся уже много лет.

Прокомментировал сообщение Росгидромета об экстремально высоком загрязнении окружающей среды радиацией и доктор химических наук, академик РАН Борис Мясоедов. "Здесь нужно говорить на техническом языке, где это зафиксировано: в воздухе или в месте выброса. Это разные вещи. Потому что, попадая в воздух, он (рутений. – Прим. ред.) в миллионы раз разбавляется. Раз Росгидромет опубликовал, это достоверно", – цитирует эксперта RT. По его словам, если бы это представляло угрозу, тут же были бы приняты необходимые меры.

Ранее Росгидромет сообщил, что в Челябинской области в сентябре-октябре 2017 года было зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. Так, в районе населенного пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а в населенном пункте Новогорный – в 440 раз. В свою очередь министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко заявил, что Росгидромет не сообщал в сентябре об опасном росте уровня радиации в регионе.

Автор: Людмила Фоканова21 ноября 2017, 12:00

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