"Росатом" опроверг причастность к выбросу рутения-106

Возможное загрязнение атмосферы изотопом рутений-106 не связано с работой предприятия "Маяк", входящего в госкорпорацию "Росатом". Как заявили в пресс-службе производственного комплекса, в текущем году источники из рутения-106 на "Маяке" не производились, показатели выбросов находились в пределах обычных значений. Радиационный фон в норме, заявили на предприятии.

На "Маяке" рассказали, что уже в течение многих лет предприятие не занимается выделением рутения-106 из отработавшего ядерного топлива и изготовлением на его основе источников ионизирующего излучения. При этом в пресс-службе предприятия отметили, что обнародованные данные по загрязнению атмосферы в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы для человека. Таким образом, найденные частицы не представляют какой-либо опасности для людей.



Как рассказали на "Маяке", рутений-106 мог попасть в воздух из ядерного реактора при нарушении герметичности или при переработке ядерного топлива. "Этот вариант в данном случае невозможен, поскольку при этом в атмосферу неизбежно должны были бы поступить десятки (или даже сотни) других осколочных радионуклидов, которые были бы зафиксированы всеми службами радиационного контроля", – говорится в сообщении.

Кроме того, рутений-106 может оказаться в атмосфере при изготовлении, использовании или утилизации источников ионизирующего излучения на его основе. Но в этом случае, отмечают ядерщики, обнаруженные концентрации изотопа могли быть обнаружены на расстоянии до 500 километров, а в самом месте аварии наблюдался бы повышенный радиационный фон и сильное радиоактивное загрязнение атмосферы, чего в данном случае нет.

Как заявил глава Росгидромета Максим Яковенко, специалисты ведомства не занимаются поиском причины повышения содержания рутения-106 в атмосфере, так как полученные показатели были гораздо ниже допустимых и не представляли никакой опасности для людей. "Концентрации, которые отловились, были в тысячи раз меньше предельно допустимой концентрации, никакой опасности нет, – сказал специалист. – По поводу источника – мы его не ищем. Что его искать, когда нет опасности?"

Максим Яковенко напомнил, что в конце сентября российская автоматическая система мониторинга фиксировала повышение концентрации рутения-106 в России и ряде других стран – Польше, Болгарии, Украине. По словам главы Росгидромета, концентрации изотопа в Румынии были в полтора-два раза выше, чем в нашей стране.

Первые сообщения о следах рутения-106 в воздухе появилось в конце сентября – начале октября. Немецкое ведомство по радиационной защите обнаружило над Австрией и Германией радиоактивные следы. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале. Впрочем, эти выводы оказались ничем не подкреплены. В то же время российские лаборатории не зафиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.

Позже Росгидромет сообщил, что загрязнение воздуха радиоактивным изотопом наблюдалось в конце сентября в ряде регионов. И, несмотря на то, что фон предыдущего месяца был превышен в сотни раз, зафиксированный уровень в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации. Отметим, что рутений-106 используется в качестве источника излучения при лечении онкологических заболеваний и в системах электроснабжения космических аппаратов.