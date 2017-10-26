Российские добровольцы уничтожили оплот "ИГ" в Дэйр-эз-Зоре

Дэйр-эз-Зор окончательно освобожден от террористов. Сирийская арабская армия при поддержке российских добровольцев выбила боевиков из их последнего прибежища в городе – промышленного квартала Аль-Синаа. В руководстве САР отметили эффективные действия так называемой "группы Вагнера" во время операции по зачистке района.

Промышленный квартал Дейр эз-Зора на протяжении нескольких лет был одной из самых горячих точек в этом сирийском городе. Гарнизон осажденного террористами населенного пункта получал подкрепление, провиант и боеприпасы исключительно воздушным путем – все наземные маршруты были заблокированы исламистами. Сказывалась острая нехватка бронетехники, большая часть которой была уничтожена в первые месяцы противостояния. Этим пользовались боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство", с каждым днем усиливая атаки на позиции правительственных войск.

Ситуация в корне изменилась после того, как сирийской армии удалось разблокировать город. Действуя при поддержке российских добровольцев из "группы Вагнера", подразделения САА создали в городе сразу несколько точек напряжения, вынудили террористов сдавать позиции одну за другой.

"Группа Вагнера" сражалась на самых напряженных участках боевых действий. В руководстве САА неоднократно отмечали отменную подготовку и экипировку российских добровольцев. Сирийцы стремятся уничтожить террористическую группировку у себя на родине. А цель "вагнеровцев" - полностью искоренить "ИГ", не допустить, чтобы боевики проникли в Россию.

Публикация от Operator 13 (@soldat.pro) Окт 2 2017 в 3:18 PDT

Совместное наступление российских добровольцев и сирийских войск окончилось тем, что они прочно закрепились в промышленном квартале Дейр эз-Зора – Аль-Синаа. Бои продолжались более суток, затишье наступало только ночью. Но и оно было относительным: с наступлением темноты в дело вступали ВВС Сирии. Сирийские вертолеты не давали джихадистам передохнуть или перегруппировать силы, им удалось уничтожить множество огневых точек противника. С рассветом сирийские солдаты и "вагнеровцы" пошли в атаку.

Боевиков "ИГ" зажали в нескольких строениях на берегу Евфрата. Здания были полностью зачищены, район Аль-Синаа полностью освобожден от террористов. Теперь сирийские войска и российские добровольцы могут полностью переключиться на другой серьезно укрепленный боевиками район – остров Сакр.