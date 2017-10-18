Легенды сирийской войны: погибли генерал "Дед" и российский доброволец

Легендарный генерал Иссам Захреддин погиб в Сирии. Боевой офицер, известный в правительственных силах САР как "Дед", подорвался на мине в провинции Дейр-эз-Зор. Также стало известно о гибели российского добровольца из "группы Вагнера".

Война с международным терроризмом не обходится без потерь. Во время ожесточенных боев в окрестностях населенного пункта Хувейджат Сакр погиб Иссам Захреддин. Боевой генерал, по данным сирийской прессы – один из наиболее видных представителей этнического меньшинства друзов.

Взгляды на ситуацию в стране у Захреддина и генералитета Сирийской республики не всегда совпадали. Тем не менее, с началом военных действий против "Исламского государства" (запрещенной в России группировки) он принял сторону правительственных сил. Как вспоминают сослуживцы, именно благодаря Захреддину многие разрозненные племена, которые ранее состояли в оппозиции, перешли на сторону правительственных войск.

Есть потери и среди российских добровольцев. В окрестностях того же Дейр-эз-Зора погиб Михаил Чернов, боец из группировки Вагнера. Эта группы добровольцев из России отлично зарекомендовала себя в Сирии, в боях с боевиками "ИГ".

В сирийской армии неоднократно отмечали огромный вклад, который вносят "вагнеровцы" в победу над исламистами. Россияне, вооруженные самым современным оружием, не только оказывают активное содействие правительственным войскам в разведке, но и помогают зачищать территорию от боевиков. В Сирии высоко ценят героизм и мужество добровольцев, которые помогают освобождать Ближний Восток от террористов.

28 сентября сирийская армия при активной поддержке бойцов "группы Вагнера", которые всегда находятся на передовой, вели наступление на позиции террористов под Дейр-эз-Зором. Среди "вагнеровцев" был и Михаил Чернов. 27-летний уроженец Магнитогорска скончался от ран, полученных в бою неподалеку от столицы провинции. Похороны героически павшего россиянина состоялись на его родине 14 октября.

