Как воюют в Сирии российские добровольцы

Эксперты высоко оценивают профессионализм российских добровольцев, воюющих с террористами в Сирии. Бойцы из группы Вагнера помогают армии Башара Асада выполнять сложные боевые задачи в условиях пустыни.

Группу Вагнера называют организацией очень высокого уровня, которая на основе тщательного отбора привлекает к своей работе исключительно профессионалов военного дела. Их помощь правительственным войскам Сирии сложно переоценить.

По мнению завкафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, группу Вагнера стоит рассматривать в той же плоскости, что и многочисленные иранские, курдские и другие подразделения, которые оказывают помощь подразделениям Башара Асада. "Выполняя боевые задачи в рамках общей тактики и стратегии сирийской армии, координируя свои действия с другими правительственными подразделениями, бойцы ЧВК выполняют одну из важнейших задач этой войны – физически уничтожают живую силу боевиков", – говорит эксперт.

Он считает, что добровольцы Роман Заболотный и Григорий Цуркану, которых взяли в плен боевики "Исламского государства" (запрещено в России), показали себя мужественными людьми и настоящими воинами. "Находясь в плену, они не принимают точку зрения боевиков, стоят на своем. Это высоко выдержанные люди, это – кремень. Воевать против такого зла как ИГ – это почетно, и не каждый может ему противостоять", – подчеркнул Кошкин.

Попасть в группу Вагнера могут исключительно люди с реальным боевым опытом и высокими моральными качествами. Такой высокий порог отбора обусловлен важностью выполнения задач, риском, и самой высокой ценой ошибки.

"Подразделения ЧВК не хотят нести потери из-за непрофессионализма тех, кого они взяли. Ведь это огромный риск, если с тобой – человек, не отвечающий требованиям, если он испугается, откажется выполнять задачу", - заключил эксперт.





Очевидно, что в группе Вагнера при столь жестких условиях большой процент отсеянных – людей, которым по тем или иным причинам было отказано в приеме. Некоторых увольняют по негативным моментам – трусость или несоблюдение жестких правил. Эксперты считают, что информационные нападки на группу Вагнера связаны с несостоявшимися участниками. Политолог Александр Асафов назвал атаки в СМИ на бойцов ЧВК несправедливыми.

"Информационные атаки основаны на том, что у ЧВК в России нет правового статуса, они нацелены на то, чтобы показать некую незаконность участия подобных организаций в военных конфликтах. Многие страны это используют, и ни у кого нет никаких негативных коннотаций. А так как Россия находится под информационной атакой, через этот фактор пытаются нанести ущерб", – сказал эксперт.

Уровень оснащения частных военных компаний заметно отличается от стандартного вооружения подразделений сирийской армии, и соответствует уровню выполняемых бойцами задач, отметил Александр Асафов.

"В сознании критиков ЧВК, всегда прослеживается, что они будто воюют каким-то запрещенным или контрабандным оружием. Нет – это все приобретается в рамках открытых коммерческих сделок. Конечно, у них оснащение на порядок лучше, чем у регулярной армии", – сказал эксперт.

Очевидно, что правовой статус частных военных компаний в ближайшем будущем будет определен, что позволит избежать различных домыслов в этой сфере. Тем более, что бойцы ЧВК воюют не только в Сирии, они выполняют разную работу – от сопровождения судов, следующих через Аденский залив рядом с берегом Сомали, где орудуют пираты, до охраны объектов в Африке и странах Юго-Восточной Азии. Пока же ясно одно – Россия получила уникальный опыт использования ЧВК в решении своих задач за рубежом.