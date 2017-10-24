Брошенный ИГ склад с оружием НАТО обнаружен в Маядине

Тысячи единиц оружия и боеприпасов производства стран НАТО обнаружены на базе боевиков в городе Аль-Маядин. Самый мощный укрепленный район террористов на востоке Сирии освободили подразделения правительственной армии при поддержке российских добровольцев. "Группа Вагнера" доказала свою эффективность в боях, отметил политолог Дмитрий Солонников.

Около недели потребуется сирийским солдатам, чтобы вывезти все трофеи из освобожденного Аль-Маядина. Количество брошенного оружия показывает, в какой спешке отступали боевики "Исламского государства" (запрещенной в России группировки). Стремление террористов поскорее покинуть район боевых действий понятно: ужас на них наводили не только пролетающие над головой штурмовики, но и замеченные в рядах наступающих добровольцы из хорошо известной им "группы Вагнера".

Российские добровольцы отлично экипированы и подготовлены. Эффективность подразделения в деле уничтожения террористов доказана в боях, рассказал изданию Dni.Ru политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. "Территория постепенно освобождается. "ИГ" несет одно поражение за другим, что позволяет говорить о том, что эффективность военных формирований достаточно высока", – отметил политолог.

Что касается найденного на складах в Аль-Маядине вооружения, то на нем вряд ли найдется официальная маркировка НАТО. А попасть в руки террористов в Сирии оно могло несколькими путями.

"С одной стороны, это оружие могло быть захвачено боевиками "ИГ" в Ираке. Соединенные Штаты, в свое время, снабжали армию Ирака соответствующим оружием. Также оно могло продаваться через ряд подставных лиц со складов НАТО. Раз оружие где-то складируется, его можно купить и продать, чем многие посреднические фирмы и занимаются. Но нельзя отрицать и возможность каких-то тайных поставок со стороны США", - подчеркнул эксперт.

Впрочем, по словам Солонникова, факт этих поставок еще нужно доказать – но и отрицать такую возможность нельзя. По его словам, США официально могло снабжать организации так называемой "умеренной" оппозиции, а уже от них оно попадало к боевикам "Исламского государства".

"США пытались снабжать союзнические исламистские группировки, а через них оружие попадало к "ИГ". На сегодняшний день официальная оппозиция и боевики "ИГ" – это, возможно, одни и те же люди, только выступающие немного под разными брендами", – сказал Солонников.

Как заметил политолог, сегодня боевик может представлять рукопожатную оппозицию, а завтра – в черной маске выступать от имени "Исламского государства". В нынешних сирийских реалиях это вполне возможно.