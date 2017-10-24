Порезанная ведущая "Эха Москвы" сделала первое заявление

Ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, на которую ранее было совершено нападение, впервые прокомментировала свое состояние. Журналистка поблагодарила коллег, друзей и родных за поддержку.

О своем состоянии Фельгенгауэр написала в письме, которое передала через родных своей коллеге, корреспонденту "Эха Москвы" Ирине Воробьевой. Фото послания последняя разместила на своей странице в Facebook.

"Все-все-все! Спасибо за поддержку и любовь, котаны. Все со мной будет хорошо. Дышать через трубочку даже прикольно", – шутливо написала раненная в шею Фельгенгауэр. Также журналистка добавила, что в больнице ей впервые за 16 лет работы на радио удалось выспаться, передает RT.

По словам Воробьевой, врачи уже разрешили родным Фельгенгауэр навещать ее в палате. Однако мать пострадавшей Елена сообщила совсем другую информацию.

По словам женщины, ей дочь никаких писем не передавала. "Я приезжала (в НИИ им. Склифосовского) в тот момент, когда был подход журналистов к директору института. Все, что он сказал, то же самое сказали и мне. К ней не пускают", – цитирует мать радиоведущей РБК.

Напомним, нападение на радиоведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября. Неизвестный мужчина вошел в здание, где расположена редакция, и брызнул из газового баллончика в лицо охраннику. После этого злоумышленник побежал в кабинет журналистки и ударил ее ножом в шею.

Позже выяснилось, что нападавший Борис Гриц является гражданином другой страны. По словам злоумышленника, у него была телепатическая связь с Фельгенгауэр. Ведущую срочно доставили в НИИ имени Склифосовского. После операции журналистку ввели в состояние искусственной комы.