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Ведущая "Эха Москвы" в коме после нападения доктора наук

Татьяна Фельгенгауэр. Фото: facebook.com
Напавший на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц оказался доктором наук по физике атмосферы. Об этом стало известно из личного блога задержанного.
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В нем мужчина делится сложностями жизни в Израиле, гражданином которого он является. Исходя из содержания его постов, можно сделать вывод, что Борис на протяжении нескольких лет тщетно пытается устроиться программистом. Он провалил более 200 собеседований. В своем блоге мужчина связывает это чуть ли не с заговором работодателей против него. Гриц был готов судиться и подал жалобу в Комиссию Объединенных наций по правам человека.

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Есть в этом блоге и записи, посвященные жертве доктора наук, журналистке Татьяне Фельгенгауэр. Первый пост, в котором упоминается ее имя датирован 2015 годом. В нем Борис сообщает, что Татьяна, с помощью телепатического контакта, сексуально домогается его.  "Татьяна Фельгенгауэр непрерывно преследует меня, утром, днём, ночью. Это продолжается уже пару недель. На все мои попытки остановить это преследование Татьяна не обращает внимания", – пишет он. Той же версии он придерживался во время допроса в полиции, видео которого попало в Сеть. 

Кроме того, в блоге можно усмотреть намеки на угрозы Татьяне. Осатаневший от "сексуальных домогательств" Борис Гриц пишет: "Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными". 

Доктор наук оказался прав. Последствия и правда оказались неприятными. По предварительной информации, мужчина прорвался мимо КПП на первом этаже, ослепив охранника газовым баллончиком, поднялся на 14 этаж, где расположена редакция "Эха", зашел в гостевую комнату, где находилась Татьяна, и ударил ее ножом в горло.

 После этого нападавшего скрутили, а журналистку в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Врачи уже прооперировали ее, и, по словам главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, ввели в искусственную кому, подключив к аппарату вентиляции легких.

По словам коллег пострадавшей журналистки, они не срезу поняли, что произошло. "Около 12:35 я сидела в гостевой комнате, зашла Таня. Мы были вдвоем. Подбежал мужчина – не сразу я поняла. Подумала, что, может, он ее обнимает, еще что-то. Потом увидела, что пошла кровь", – передает телеканал "360" слова главы референтской службы радиостанции Иды Шараповой.

Отметим, что по информации telegram-канала Mash, несмотря на странное поведение Бориса Грица, медицинские эксперты МВД на предварительной проверке признали его вменяемым. По словам специалистов, "отчет в своих действиях он полностью отдавал и сознательно шел на убийство", передает telegram-канал.

Автор: Михаил Войцеховский23 октября 2017, 17:37

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