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Происшествия

Венедиктов раскрыл интересные детали нападения на ведущую "Эха Москвы"

Алексей Венедиктов. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал подробности нападения на свою коллегу, ведущую Татьяну Фельгенгауэр. По его словам, у злоумышленника был нарисован план здания с надписями на английском.
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"Он (Борис Гриц. – Прим. ред.) прошел молча, как у нас проходят все люди за призами. Повернул к референтам, затем побежал в гостевую – там до этого сидел мой охранник, просто отдыхал – и сразу напал на Таню, ударил ее в шею", – рассказал Венедиктов о нападении на радиоведущую. 

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По словам главреда, он закричал, и через несколько секунд прибежали охранники и скрутили злоумышленника. После этого сотрудники редакции вызвали скорую и полицию. Венедиктов подчеркнул, что у нападавшего на Фельгенгауэр Грица был план расположения кабинетов до пункта охраны. 

Причем подписи к нему были сделаны на английском. По мнению главреда, нападавший уже бывал в редакции. 

Венедиктов рассказал и о состоянии пострадавшей радиоведущей. По словам главреда, сначала ее ранение никто не воспринял всерьез. "Таня шла сама, в сопровождении. Спустилась сама. Она шептала: "Связки и аорта не перерезаны". Кровищи очень много, это правда", – цитирует его "Новая газета".

 

Однако позже выяснилось, что состояние раненой радиоведущей серьезное. По дороге в больницу скорую срочно развернули в Институт имени Склифосовского по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. Там Фельгенгауэр сразу же отвезли в операционную. 

По словам Венедиктова, врачи заявили, что жизнь журналистки спасло то, что ей быстро оказали медицинскую помощь. "Операция шла больше часа. Я говорил с врачами. Они мне медицинские параметры не выдают – только родственникам, которые туда поехали", – рассказал главред. Венедиктов добавил, что пострадавшая ведущая погружена в состояние искусственной комы и находится на искусственной вентиляции легких.

Также в Сеть попала запись нападения Грица на пост охраны редакции "Эха Москвы". На видео, опубликованном Life.ru, видно, как мужчина брызгает из баллончика в лицо охраннику, а затем проникает в здание, пролезая под турникетом. 

Напомним, нападение на радиоведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября. Неизвестный мужчина вошел в здание, где расположена редакция, и брызнул из газового баллончика в лицо охраннику. После этого злоумышленник побежал в кабинет журналистки и ударил ее ножом в шею.

Позже выяснилось, что нападавший Борис Гриц является гражданином другой страны. По словам злоумышленника, у него была телепатическая связь с Фельгенгауэр.  

Автор: Рудольф Великолепный24 октября 2017, 08:36

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