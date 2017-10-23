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Общество

В резне на "Эхе Москвы" обвинили Владимира Соловьева

Татьяна Фельгенгауэр. Фото: facebook.com/felgengauer.tania
Обозреватель "Эха Москвы" Ксения Ларина обвинила телеведущего Владимира Соловьева в подстрекательстве к нападению на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Обозреватель раскритиковала ведущего за провокационные высказывания в адрес сотрудников радиостанции.
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Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Теперь на работе так. Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы", –  считает Ксения Ларина. В публикацию она добавила фотографии с места нападения на Фельгенгауэр. На них видно, как обвиняемый в покушении на убийство Борис Гриц лежит на животе. Рядом с ним на полу пятна крови.

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 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Сам Владимир Соловьев не обошел своим вниманием нападение на журналистку. В своем аккаунте в Twitter он написал "Как организована охрана Эха? Почему такое преступление стало возможным? Если у Эха нет денег, то необходимо государству обеспечить защиту". После публикации Ксении Лариной, Соловье написал, что несмотря на ее тяжелое эмоциональное состояние, она не имеет права лгать. 

Отметим, что множество пользователей поддержали Ксению Ларину. В комментариях под ее публикацией люди желают скорейшего выздоровления Татьяне Фельгенгауэр и соглашаются с мнением ее коллеги. "Почти подстрекательство", – подчеркнул один из подписчиков. "Нагнетание ненависти куда-то будет выливаться. Танечка одна из жертв "соловьевщины". Скорейшего выздоровления ей. Будем молиться за нее", – пообещал другой.

Отметим, что по версии полиции, Борис Гриц, который является доктором наук по физике, совершил преступление из личных мотивов. Во время допроса он заявил, что Татьяна Фельгенгауэр его "сексуально изводила" с помощью "телепатического контакта". Эту версию подтверждает блог задержанного. Начиная с 2015 года в нем появляются записи, посвященные ведущей.  

"Татьяна Фельгенгауэр непрерывно преследует меня, утром, днём, ночью. Это продолжается уже пару недель. На все мои попытки остановить это преследование Татьяна не обращает внимания", – пишет Гриц. В этом же блоге можно увидеть и скрытые угрозы Татьяне. "Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными", – написал подозреваемый.

Той же версии придерживается и экстрасенс Михаил Перепелицын, работавший с Борисом Грицем. По информации журнала "Сноб", доктор наук приехал в Москву именно к экстрасенсу. Он просил Михаила избавить его от "мучений Фельгенгауэр". Чтобы снять "порчу", экстрасенс проводил обряд над фотографией журналистки.}

Автор: Михаил Войцеховский23 октября 2017, 18:50

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