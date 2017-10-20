Экипаж истребителя в панике сбежал из горящего самолета

В Сеть попали кадры экстренной эвакуации японских пилотов из горящего истребителя. Инцидент произошел во время тренировочного полета.

На кадрах видно, как объятый пламенем военный самолет F-40 лежит на траве. Кабина второго пилота, который находится дальше от горящей носовой части истребителя, открывается, и пилот спрыгивает сначала на крыло машины, а после и на землю, он отбегает подальше от горящего самолета, который вспыхнул прямо перед взлетом.

На несколько секунд он скрывается из поля зрения камеры. Пока он убегает, первый пилот не может выбраться из кабины, у него заклинило ремни безопасности, передает The Daily Mail. Однако его напарник и не думает помогать, он спасает свою жизнь. В итоге, летчику все же удается выпрыгнуть из горящего истребителя. Причиной пожара назвали брак самолета. При инциденте никто не пострадал. Полыхающую машину тушили в течение 20 минут, у нее серьезно поврежден двигатель.