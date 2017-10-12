Место крушения истребителя в Испании сняли на видео

Очевидцам удалось заснять горящие обломки разбившегося испанского истребителя. На кадрах видно, как посреди зеленого поля лежат несколько крупных фрагментов самолета.

Они объяты пламенем, и вокруг них суетятся люди, которые пытаются потушить пожар. Истребитель загорелся уже после падения, от столкновения с землей. Инцидент произошел во время торжественного парада и показательных выступлений, связанных с Днем испанской нации, известным также как Испанидад. Пилот потерял управление и рухнул вниз. Высота была слишком мала, поэтому он не смогу катапультироваться. Летчик погиб

Испанидад ежегодно отмечается в королевстве в день открытия Америки и окончания Реконкисты. В этом году у праздника юбилей – прошло ровно 525 лет с тех пор, как Колумб на своих каравеллах пристал к побережью острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге.