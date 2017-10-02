В "минировании" Москвы найден американский след

Звонки о "минировании" зданий в Москве поступают в том числе с американских номеров. Источники в полиции сообщили, что на прошлой неделе с телефона, зарегистрированного во Флориде, пришло ложное сообщение об угрозе взрыва в ресторане на Новом Арбате.

Спецслужбы вот уже почти месяц пытаются найти злоумышленников, которые "минируют" офисные здания, торговые центры и госучреждения по всей России. Источник ТАСС в спецслужбах сообщил, что ряд звонков об угрозах взрывов на различных объектах Москвы поступает с телефонных номеров, зарегистрированных в американском штате Флорида.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил журналистам, что его ведомство обсуждает с операторами связи возможности блокировки звонков телефонных террористов при подмене номера звонящего. Узнать, откуда поступает звонок, с развитием IP-телефонии не так просто – телефонные террористы используют различные блокировки, препятствующие определению их местоположения.

Тем не менее 26 сентября спецслужбам удалось выявить одного из таких злоумышленников. Им оказался боевик из запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" 28-летний Альберт Абрамов, уроженец Ставропольского края. Как сообщил Тelegram-канал Mash, предполагаемый организатор телефонного терроризма воевал в рядах боевиков в Сирии. Между тем в ФСБ не подтвердили эту информацию.

Волна ложных сообщений о минировании государственных учреждений, объектов социальной и торговой инфраструктуры накрыла российские города в начале сентября. Во всех случаях угрозы оказывались ложными, сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

В Сети распространялись предположения, что преступления могла совершить группировка хакеров из Брюсселя. Кроме того, в правоохранительных органах заявляли, что источник анонимных звонков может находиться на Украине.