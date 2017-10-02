В "минировании" Москвы найден американский след
Спецслужбы вот уже почти месяц пытаются найти злоумышленников, которые "минируют" офисные здания, торговые центры и госучреждения по всей России. Источник ТАСС в спецслужбах сообщил, что ряд звонков об угрозах взрывов на различных объектах Москвы поступает с телефонных номеров, зарегистрированных в американском штате Флорида.
Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил журналистам, что его ведомство обсуждает с операторами связи возможности блокировки звонков телефонных террористов при подмене номера звонящего. Узнать, откуда поступает звонок, с развитием IP-телефонии не так просто – телефонные террористы используют различные блокировки, препятствующие определению их местоположения.
Тем не менее 26 сентября спецслужбам удалось выявить одного из таких злоумышленников. Им оказался боевик из запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" 28-летний Альберт Абрамов, уроженец Ставропольского края. Как сообщил Тelegram-канал Mash, предполагаемый организатор телефонного терроризма воевал в рядах боевиков в Сирии. Между тем в ФСБ не подтвердили эту информацию.
В Москве после звонков о минировании эвакуировали 50 тыс. человек https://t.co/L0T16ipLPZ СМИ24 #минирование #ЧП #эвакуация #Москва #новости pic.twitter.com/DCvjMdTSWV— СМИ 24 Новости (@Smi24news) 14 сентября 2017 г.
Волна ложных сообщений о минировании государственных учреждений, объектов социальной и торговой инфраструктуры накрыла российские города в начале сентября. Во всех случаях угрозы оказывались ложными, сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.
В Сети распространялись предположения, что преступления могла совершить группировка хакеров из Брюсселя. Кроме того, в правоохранительных органах заявляли, что источник анонимных звонков может находиться на Украине.
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