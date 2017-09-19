В Москве прошла новая волна эвакуаций

В Москве 19 сентября правоохранители получили несколько анонимных сообщений о минировании. Неизвестные заявили, что бомбы заложены в управах восьми районов Москвы: Люблино, Внуково, Басманный, Богородское, Кузьминки, Нагорный, Солнцево и Лефортово.
Из каждого здания были эвакуированы от 50 до 250 человек, передает агентство городских новостей "Москва". По предварительным данным, сообщения о бомбе ложные.
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