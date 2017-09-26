Раскрыт организатор "телефонного терроризма" в России

Спецслужбы выявили организатора волны ложных сообщений о минировании государственных учреждений, объектов социальной и торговой инфраструктуры по всей стране. Им оказался боевик из запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" ("ИГ").

Подозреваемого зовут Альберт Абрамов, ему 28 лет, сообщает Telegram-канал Mash. Предполагаемый организатор "телефонного терроризма" является выходцем из Ставропольского края. Воевал в рядах боевиков в Сирии. Целью злоумышленника якобы могло быть усыпление бдительности россиян.

Напомним, волна ложных сообщений о минировании государственных учреждений, объектов социальной и торговой инфраструктуры накрыла российские города в середине сентября. Злоумышленники сообщали о заложенных бомбах. После этого в зданиях начиналась эвакуация. Так, 13 сентября сразу несколько анонимных звонков поступило в столичные вузы, торговые центры и вокзалы.

Была незамедлительно организована эвакуация Казанского и Киевского вокзалов. Посетителям пришлось покинуть и торговые центры: "Город", "Метрополис", "Афимолл Сити" и даже Государственный универсальный магазин (ГУМ) на Красной площади. Во всех случаях угроза оказалась ложной, сообщения о минировании не подтвердились.

Всплеск активности телефонных злоумышленников обсуждался на закрытом межведомственном совещании с участием представителей МВД и ФСБ. Правоохранители предположили, что преступления могла совершить группировка хакеров из Брюсселя. Они якобы создали специальную программу, которая формировала потоки сообщений на выбранные для атаки объекты инфраструктуры на территории России. Кроме того, в правоохранительных органах заявляли, что источник анонимных звонков может находиться на Украине.

