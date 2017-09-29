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Террористы загнали Агутина и Варум в машину

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: GLOBAL LOOK press
Популярных певцов, семейную пару Анжелику Варум и Леонида Агутина пришлось срочно эвакуировать. Пока шли проверочные мероприятия, артисты пережидали в машине.
прочитано 1996 раз

Киноконцертный зал "Космос" в Екатеринбурге подвергся атаке телефонных террористов, кторые буквально загнали выступающих в их машину. Как раз во время гастрольного выступления на сцене ККЗ Анжелики Варум и Леонида Агутина поступило сообщение о минировании концертной площадки. 

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"Мы подтверждаем сообщение о минировании. Артистов [Варум и Агутин] и зрителей эвакуировали. Певцы сидят в машине и ждут разрешения вернуться в [киноконцертный зал] "Космос". Они отработали 1 час 20 минут от программы", – рассказала ТАСС концертный директор гастролей Агутина и Варум Татьяна Ларина.

Ранее руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых сообщил, что в адрес органов власти области "поступило несколько сообщений тревожного характера с криминальным уклоном". Правоохранители совместно с коллегами из регионального УФСБ провели весь необходимый комплекс проверочных мероприятий для предотвращения возможной опасности.

Кроме ККЗ "Космос" были "заминированы" еще десятки объектов по всему Екатеринбургу. Людей выводили из административных и офисных зданий, торговых центров, школ, общественного транспорта – об этом пишут в соцсетях жители города.

"По данным на 14:30 местного времени эвакуированы воспитанники двух детсадов, ученики и сотрудники 21 школы в семи районах города ", – сообщили в городской администрации. "Екатеринбург обладает достаточным набором средств, чтобы противостоять провокациям и угрозам террористического характера", – подчеркнул глава администрации города Александр Якоб.

Автор: Алексей Минин29 сентября 2017, 21:49

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