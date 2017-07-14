Истребители перехватили шесть разведчиков у границ России

За неделю российские истребители шесть раз поднимались в воздух для перехвата иностранных самолетов-разведчиков у границ, передает РИА ФАН. На прошлой неделе таких случаев было четыре. В Министерстве обороны подчеркнули, что нарушений воздушного пространства страны не зафиксировано.