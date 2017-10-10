Что погубило российских летчиков в Сирии

Причиной катастрофы российского бомбардировщика Су-24 в Сирии могла стать техническая неисправность. Самолет разбился во время взлета с авиабазы "Хмеймим", где дислоцируется контингент российских ВКС.

По информации военных, бомбардировщик начал разбег, но не смог взлететь, выкатился за пределы полосы и разбился. Экипаж не успел катапультироваться и погиб. Минобороны называет предварительную версию летного происшествия: техническая неисправность, передает kp.ru.

Су-24 управляли два летчика из Калининградской области - пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Они служили в 4-ом гвардейском штурмовом авиационном полку. У обоих офицеров остались маленькие дети.

"В экипажах в Сирии – лишь высокие профессионалы. Но на войне гибнут не только военнослужащие. Техника тоже работает на износ. Порой не выдерживает нагрузок", – сказал в интервью "Комсомольской правде" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Данных пока очень мало, чтобы выдвинуть хотя бы какую-нибудь правдоподобную гипотезу. Если на борту возник пожар, то летчики должны немедленно покинуть самолет. Почему этого не было сделано, непонятно", – рассказал "Газете.Ru" военный летчик, генерал-полковник авиации Игорь Мальцев. Он также предположил, что на борту самолета мог произойти взрыв.

Пока детали катастрофы в Сирии неизвестны, военные проводят расследование. Специальная комиссия Министерства обороны выясняет причины трагедии, в результате которой погибли два летчика.

Напомним, что самым резонансным происшествием с российскими самолетами в Сирии стал случай, произошедший в ноябре 2015 года. Тогда турецкие ВВС сбили Су-24, который якобы нарушил воздушное пространство страны. Пилота расстреляли террористы, а штурмана удалось отбить у боевиков.

В 2016-м при заходе на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов", двигавшегося к Сирии, разбились два палубных истребителя – МиГ-29 и Су-33. Летчики катапультировались и остались живы.