Кто надел на пассажиров Ту-154 спасательные жилеты

Водолазы обнаружили в Черном море на глубине 27 метров фюзеляж самолета Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря. Обломки лежат на дне примерно в миле от берега.

Также стало известно, что на нескольких пассажирах, которые находились в разбившемся лайнере, были спасательные жилеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб. "Люди в жилетах, готовились к эвакуации", – сказал неназванный собеседник агентства. Министерство обороны России это сообщение опровергло и назвало "постыдными инсинуациями".

Тем не менее информация о пассажирах злополучного рейса, успевших надеть спасательные жилеты, может говорить в пользу одной из основных рассматриваемых следствием версий. Скорее всего, на борту сразу же после отрыва от земли начала мгновенно и внезапно для всех развиваться чрезвычайная ситуация, связанная с технической неисправностью самолета. Из официальной версии, озвученной властями, следует, что лайнер пропал с экранов радаров через две минуты после взлета. Достать жилет из-под кресла, развернуть его, надеть на себя и застегнуть за такое короткое время сможет только хорошо подготовленный человек. К тому же, по свидетельству тех, кто летал на аналогичных лайнерах Минобороны, перед полетом там не инструктируют пассажиров о спасательных средствах в силу того, что рейсы не обслуживаются стюардессами.

Если предположить, что все, кто был в момент катастрофы на борту, не раз летали на самолетах и знают, как пользоваться спасательным жилетом, то от кого они получили информацию о том, что их необходимо срочно надевать? В светлое время суток во время взлета сидящие около иллюминаторов пассажиры могут увидеть, что самолет начинает крениться или резко терять высоту. Но взлет Ту-154 из аэропорта Сочи проходил в полной темноте.





Сигнал об использовании жилетов, конечно, мог дать командир воздушного судна, но несколько минут от взлета до набора высоты двигатели работают в максимальном, взлетном режиме, и шум от них просто помешает четко услышать какие-то команды по громкой связи. К тому же эта версия разрушается той же официальной информацией о том, что экипаж самолета ничего не сообщил о чрезвычайной ситуации на борту наземным службам. А командир судна должен был сначала оповестить диспетчера о происшествии, а потом уже дать команду пассажирам надевать жилеты.

Участники многочисленных авиафорумов в Сети тоже отметают версию о спасательных жилетах на пассажирах Ту-154 как фантастическую.

В понедельник продолжились поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны Ту-154. В операции задействованы около четырех тысяч человек. Лайнер разбился 25 декабря недалеко от Сочи. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира.